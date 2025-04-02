В среду, 2 апреля, в Украине идет 1134-й день войны с Россией.
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8.48 Видео, сделанное сразу после прилёта "Шахедов" по одному из предприятий в Харькове.
7.49 Последствия массированной атаки "Шахедами" в Харькове.
Зафиксированы попадания по двум предприятиям в Холодногорском районе. Там возникли три пожара.
Кроме того, повреждены соседние частные дома.
По предварительным данным, восемь человек пострадали, из них трое детей, сообщает ГСЧС.
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