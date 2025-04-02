Анализируем итоги 1134-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись у границ Донецкой и Днепропетровской областей - в районе села Серебряное, свидетельствует карта Deep State.

О том, что россияне возобновили там наступление после временного затишья, мы ранее рассказывали здесь. Особенно сложная ситуация как раз в районе Котляровки, где на грани потери село Преображенка.

В Украине продолжаются разговоры о том, что Россия готовит большое наступление. Военные аналитики пишут, что его можно ждать на Лиманском направлении. Там РФ скопила большую группировку, в 10 раз превышающую по численности украинскую, и может попытаться в ближайшие месяцы зайти оттуда севернее на Боровую или южнее на Лиман.

Об этом заявляет американский "Институт изучения войны". Он приводит мнения российских военкоров, которые говорят, что РФ попытается объединить два плацдарма на правом берегу реки Жеребец - основной около Новолюбовки и меньший около Макеевки.

Россияне могут попытаться обойти позиции ВСУ в Новосергиевке, Дружелюбовке и Новом Миру. РФ на этом участке штурмует преимущественно пехотой, редко применяя бронетехнику.

О скором наступлении РФ заявил и представитель 3-й отдельной штурмовой бригады, котороая воюет на участке Боровой.

По информации комбата Владимира Фокина, Россия готовит наступление в апреле. В тыловых районах РФ уже больше месяца проходит обучение хорошо укомплектованных резервов. А ожидается в том числе в зоне размещения 3 ОШБр.

Он отметил, что информация про апрель - предварительная. Параллельно глава "Центра по борьбе с дезинформацией" Коваленко заявляет, что наступление готовится не в апреле, а в мае.

Ранее Зеленский тоже указывал, что Москва может пойти в крупную атаку этой весной. Но заявлял, что Россия планирует наступать на Сумскую и Харьковскую область. Параллельно западные СМИ писали об опасности наступления в Запорожской области (где РФ уже завязала ряд боев местного значения).

То есть, сигналы о готовящемся российском наступлении поступают противоречивые. Это продолжилось и сегодня. Нардеп Вениславский считает, что у РФ нет ресурсов для масштабного наступления, а информация о его подготовке является способом давления на Запад на переговорах (то есть, по логике Вениславского, давят на Запад такого рода заявлениями Зеленский и украинские военные).

"Их хотелки и планы, которые они пытаются вбить в головы европейским партнерам, чтобы заставить пойти на какие-то уступки, я думаю, это для нас не есть определяющим фактором, ВСУ смогут нивелировать любые угрозы", - несколько двусмысленно заявил член оборонного комитета.

Ранее командир Третьего штурмового корпуса Билецкий также заявлял, россияне не планируют крупных ударов, а собираются истощать ВСУ "тактикой тысячи порезов".

Пока сложно сказать, насколько реалистична информация о скором российском наступлении. Как мы уже писали, по одной из версий, ее действительно может распространять Киев с целью показать Трампу, что Москва недобросовестно ведет переговоры о мире, раз готовится к продолжению войны.

Впрочем, нельзя исключать и того, что российские генералы всерьез планируют новые атаки в ходе весенне-летней кампании, чему способствует и погода. Масштаб этих планов оценить сложно. Однако очевидно, что крупномасштабное наступление РФ, которое бы выходило за рамки нынешних тактических продвижений, скорее всего стало бы признаком провала переговоров с Трампом. И попыткой РФ подойти к новому раунду дипломатии с более сильных позиций.

Если же говорить о наиболее вероятных направлениях главного удара, то мы о них уже писали. Это, в первую очередь, направление на Запорожье и Днепр - как со стороны южного фронта (где россияне в последние пару недель активизировали атаки и имеют продвижение), так и с востока - со стороны Донецкой области, где продвижение россиян сейчас наиболее заметное среди всех участков фронта.

Еще одно потенциальное направление для масштабного наступления - Сумская область, где россияне могут попытаться создать "буферную зону" вдоль границы.

Спецназ СБУ пытался задержать Залужного?

Продолжается брожения во внутриполитической среде Украины по мере усиления разговоров о приближении выборов.

С новыми обвинения в адрес Зеленского сегодня выступили близкие к эк-президенту Петру Порошенко экс-нардеп Борислав Береза и экс-замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

Они утверждают, что в 2023 году спецназ СБУ штурмовал украинский Генштаб с целью задержания Валерия Залужного.

Береза сослался на рассказ своих знакомых о том, что в 2023 году «спецназ СБУ пытался арестовать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и тогда штурмовал здание, в котором находился не только Залужный, но и весь Генштаб».

«Это место держалось в секрете, чтобы российские войска не нанесли по нему удар, а также там находилась совещательная комната, в которой присутствовало более 30 представителей НАТО и европейских военных. Они все это наблюдали, это происходило у них на глазах. Тогда мне даже говорили, что пришлось поднимать полк охраны, а также подтягивать военный спецназ, чтобы противодействовать спецназу СБУ», - сообщил Береза.

По его словам, все это происходило в центре Киева, и в Офисе президента «были напуганы, потому что выяснилось, что военный спецназ может очень быстро и эффективно противодействовать».

Кривонос подтвердил, что знаком с этой историей. По его словам, офицеры военного спецнала «остановили атаку, уложили всех и показали, кто в стране настоящий военный лидер».

«Залужный вышел и лично расставил все точки над “и”. И тогда спецназ СБУ понял, какую глупость они совершили. Но это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории. А знали ее сотни людей», - сказал он.

По словам Кривоноса, СБУ после попытки задержания Залужного начала «оправдываться» и говорить, что «мы не знали, что там находится штаб командования Вооруженных сил во время войны». Кривонос считает это ложью, поскольку «руководители СБУ систематически приезжали туда и участвовали в совещаниях».

«Команда была отдана непосредственно с Банковой, Офиса президента, и мы прекрасно понимаем, кто эту команду дал. Для меня это не новость», - добавил Кривонос.

Береза также сообщил, что «Залужный лично вышел к спецназу и сказал: «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них — четырехзвездные генералы».

«Во-вторых, он спросил их: “Ребята, а что дальше? Вам дали приказ меня задержать, а что потом? Вы хоть понимаете, что будет с этой страной, если вы арестуете Верховного главнокомандующего?», - передает слова Залужного Береза.

По его словам, позже главкому позвонили с Банковой с извинениями: «Вы не так нас поняли, Валерий Федорович. Это ошибка, давайте замнем ситуацию». И Залужный никогда об этом не говорил публично».

По мнению Кривоноса, Залужный не предал историю огласке, поскольку «в мировом информационном пространстве это был бы полный апокалипсис. Тогда об этом молчали, история находилась под грифом секретности, запрещалось о ней говорить».

Тем не менее, по его словам, на Западе об этой истории знают, и «мне несколько раз приводили этот случай в США как пример» внутренних разборок в Украине, сообщил Кривонос.

Офис президента и Валерий Залужный данную информацию пока не комментировали.

Новая тактика ударов "Шахедами" и энергетическое перемирие?

Сегодня ночью Украина подверглась новым крупным атакам "Шахедов".

Сильнее всех пострадал Харьков - там дроны атаковали два предприятия в Холодногорском районе. Также взрывы звучали в Одессе и Сумской области. А ближе к вечеру баллистическая ракета ударила по предприятию в Кривом Роге. На данный момент известно о четверых погибших.

Отметим, что предыдущая ночь - с понедельника на вторник была первой с начала года, когда Украину не атаковали "Шахеды", чему многие давали различные объяснения. В том числе и глобального характера (что это якобы плод неких договоренностей Трампа с Путиным).

Но, как видим, пауза продлилась очень недолго.

При этом, эксперты отмечают новую российскую тактику ударов "Шахедами", которая применяется в последние недели.

Как пишет немецкая газета Bild, это привело к тому, что силы украинской ПВО стали реже их сбивать.

"Несмотря на то что большинство беспилотников до сих пор сбивалось украинскими подразделениями ПВО, в последнюю неделю все больше и больше дронов-камикадзе проникают вглубь территории Украины, нанося ей огромный ущерб и вызывая пожары в городах", - пишет Bild.

Теперь, вместо того чтобы лететь к целям один за другим с интервалом в несколько минут, беспилотники собираются в нескольких километрах от мест атаки на высоте нескольких тысяч метров, а затем все вместе обрушиваются на соответствующий объект.

В результате множество дронов, начиненных взрывчаткой, летят на город одновременно, и только некоторые из них удается сбить. За последние недели в таких крупных городах, как Одесса и Днепр, были совершены десять и более ударов за короткое время, пишет Bild (например, по данным ОВА, Днепр атаковало в пятницу на прошлой неделе атаковали сразу более 20 "Шахедов").

Тем временем, Владимир Зеленский сегодня утром заявил, что россияне, в нарушение моратория на атаки по энергетике, такие удары сегодня ночью опять нанесли.

"Очередные целенаправленные попадания и повреждения объектов энергетики: в Сумской области удар FPV-дрона по подстанции, также в Никополе на Днепровщине из-за артиллерийского удара была повреждена ЛЭП. Почти 4 тысячи абонентов в двух областях оставались без электроснабжения из-за этих ударов", - написал президент Украины.

Также вчера вечером он сообщил, что передал в США список российских ударов по другим энергообъектам.

Накануне о создании такого же списка - только из украинских прилетов по российской энергетике - сообщили в Кремле. А минобороны РФ сегодня также обвинило Украину в ударах, которые нарушили мораторий. Ведомство заявляет, что ночью дрон атаковал подстанцию в селе Клюква Курской области, а следом от обстрела оборвало провод высоковольтной линии в Курском районе.

В Кремле также сегодня упрекнули США, что те не реагируют на российские обвинения Украины в нарушении энергетического перемирия. "Мораторий на удары по энергетике Украины продолжает действовать, РФ его придерживается. Какой-либо реакции США на продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам РФ не было", - заявил спикер Путина Песков.

То есть, если ориентироваться на заявления сторон, создается впечатление, что мораторий полностю провален. Но так ли это?

Нельзя не заметить, что с момента встречи в Эр-Рияде, где Украина дала официальное согласие на мораторий - то есть, с 25 марта - не было названо ни одного крупного энергетического объекта, который бы атаковали на территории Украины или РФ. В России прекратились удары по НПЗ и нефтебазам, в Украине - по крупным электростанциям.

Из того, что заявляют власти обеих стран - это прилеты дронов ближнего радиуса действия по ЛЭП или подстанциям на прифронтовых территориях. Но непонятно, является ли это целенаправленными ударами либо же следствием работы ПВО (когда на объекта дают обломки сбитых дронов) либо "эксцессом исполнителя".

Единственное исключение - заявление "Нафтогаза" 28 марта о том, что поражены его газодобывающие объекты (какие именно и где, не указывалось). И в тот же день РФ обвинила Украину в новом ударе по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. То есть, можно констатировать, что в целом ударов по крупным ключевым энергообъектам стало значительно меньше.

Иными словами, энергетическое перемирие в основном работает. И, несмотря на взаимные обвинения, в общем и целом оно соблюдается.

Другое дело, что неизвестно, удержат ли его Киев и Москва на фоне взаимных обвинений.

Что происходит с переговорами?

Продолжают поступать сигналы о том, что Белый дом недоволен тем, как идет переговорный процесс по завершению войны в Украине.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт заявила вчера, что президент США разочарован и Путиным, и Зеленским. "Трамп хочет, чтобы эта война закончилась. С обеих сторон гибнут люди, и это продолжается уже слишком долго", - сказала Ливитт. При этом она добавила, что США активно продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной.

Корреспондент телеканала Fox Джеки Хейнрих со ссылкой на источники передает мнение Трампа, что Путин "тянет время", поэтому США рассматривают возможность применения жестких санкций.

"Источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил телеканалу FOX, что президент Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия "тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня". Обсуждается "путь вперед". Мне сообщили, что уровень соблюдения санкций в настоящее время низкий –по неофициальным оценкам, примерно "3 из 10" – и перехват "теневого флота" России, перевозящего нефть через Балтийское море, может стать легкой мишенью для давления", – написала журналистка.

Агентство Reuters приводит мнение высокопоставленных чиновников Трампа, которые считают, что перемирие в Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев. Источники сообщили, что в Белом доме разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву.

Одновременно 25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа - то есть, половина Сената - внесли законопроект о новых санкциях США против России. Документ предполагает введение новых санкций против Москвы, а также пошлин в размере 500% на импорт для стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Не факт, что законопроект будет принят. Его авторы - республиканец Грэм (считается одним из главных лоббистов американского ВПК) и демократ Блюменталь - с 2022 года предлагают разнообразные санкции против Москвы, которые ни разу не принимались (например, объявить РФ государством-террористом, либо конфисковать российские активы).

Но очевидна попытка "партии войны" среди республиканцев на фоне заявлений Трампа в адрес РФ активизироваться с антироссийской повесткой.

Впрочем, и без того в последние дни скептицизм относительно перспектив мирного урегулирования в Украине нарастает.

Сам переговорный процесс де-факто остановился на этапе переговоров о морском перемирии, для начала которого Россия выдвинула свои условия по снятию санкций с экспорта удобрений и сельхозпродукции. Часть из этих санкций вводили США, часть - ЕС. Но пока нет данных, что по этому поводу грядут какие-либо подвижки.



К полному прекращению огня (на которое уже согласился Киев) у России есть и ранее высказанные условия в виде остановки мобилизации и поставок оружия Украине. Кроме того, недавно Путин подтвердил, что не считает Зеленского легитимным и не намерен с ним идти переговоры (за что его уже раскритиковал Трамп). Ответная критика в адрес подходов Трампа звучит уже и из России, где сетуют на то, что Вашингтон не хочет устранять "первопричины конфликта". Кроме того, в РФ обвиняют Украину, что ВСУ постоянно нарушают соглашение о прекращении обстрелов энергетики, "а потому о чем можно с ними договариваться? О каком перемирии" (и ровно эту же линию, но, в отношении РФ, продвигают и украинские власти).

То есть в целом, складывается картина, что Москва выдвинула свои условия, американцы их выполнять не хотят и переговоры, таким образом, заходят в тупик.

Плюс к этому не до конца ясны и дальнейшие отношения Трампа с Зеленским на фоне разногласий по ресурсной сделке.

Что дальше?

Есть несколько вариантов развития событий.

Первый – ни о чем договориться не удастся, Путин будет настаивать на своих условиях, Трамп (не говоря уже об Украине и ЕС) на них не пойдет, при этом и угрозы Вашингтона не приведут к смягчению позиции Москвы и война продолжится. Подобное развитие событий – цель глобальной "партии войны", позиции которой крайне сильны как на Западе, так и в Украине, и в России. Украина скажет, что она была согласна на прекращение огня, но Путин отказался, а потому теперь всем понятно, кто хочет мира, а кто не хочет. А Кремль повторит, что война будет продолжаться до "устрашения первопричин", а "условия дальше будут для Киева только хуже". Как, в таком случае поведет себя Трамп – еще до конца непонятно. Он может просто "умыть руки", перестав плотно заниматься Украиной, прекратив бесплатные поставки оружия, сославшись на то, что "обе стороны не хотят мира", и переключившись на другие вопросы (Иран, Гренландия и т.д.). Трамп может продолжить помощь на уровне времен Байдена. Наконец, он может резко ужесточить санкции против Москвы, увеличить поставки оружия Украине, снять многие ограничения на его использование. Это, не исключено, приведет к ответным мерам Москвы, которая может обвинить США в прямом участии в войне против РФ, воспользовавшись, например, в качестве доказательной базы, недавними откровениями американских генералов о наведении ударов по России в резонансной статье в "Нью-Йорк Таймс". И мир, таким образом, окажется в состоянии "Карибского кризиса-2". Только с Путиным и Трампом в главных ролях вместо Хрущева и Кеннеди.

Второй сценарий исходит из версии, что Трамп и Путин обо всем уже договорились, а все что происходит – это игра. Трамп, выражая недовольство заявлениями президента РФ, просто показывает, что он "равноудален" от обоих воюющих сторон, а также играет роль "доброго полицейского" в отношении Зеленского. Но, на самом деле, все идет своим чередом. Путину нужно время, чтоб окончательно вытеснить украинские войска из Курской области, а также продвинутся в Донецкой и Запорожской областях. Трамп уже пообещал отмену санкций, которое произойдет сразу после прекращения огня. Также уже есть некие договоренности и по контурам будущего мирного соглашения и по переменам внутри Украины.

Третий сценарий исходит из того, что никаких договоренностей между Трампом и Путиным нет. Однако, Путин при этом настроен все ж таки на скорейшее завершение войны, считая, что и ныне достигнутый результат (захват почти 20% территории Украины, включая сухопутный коридор в Крым) вполне достаточен, а дальнейшее продолжение войны и усиление санкций несёт большие риски для РФ. Поэтому нужно сейчас воспользоваться тем, что Трамп заставил Зеленского согласиться на прекращения огня и выходить на полноценное перемирие. В таком случае, есть шанс, что стороны придут компромиссу. Путин снимет свои трудновыполнимые требования, а Трамп согласится пойти на какие-то ответные шаги - снятие части санкций или еще что-либо. После чего и будет подписано соглашение о завершении огня.

При этом нужно различать два процесса. Первое - прекращение огня. Второе - мирное соглашение между Украиной и РФ о завершении войны. Принципиальная разница между ними - в степени сложности реализации.

Прекращение огня реализовать технически нетрудно. Украина уже дала свое согласие. И, если РФ и США договорятся на неких условиях, то может дать согласие и Путин, и тогда перемирие будет подписано.

Что касается полноценного мирного соглашения, то нынешние позиции сторон по нему космически далеки друг от друга и даже у Трампа вряд ли есть инструменты эти позиции как-то сблизить.

Ситуация может измениться только в случае резкого изменения ситуации на поле боя в пользу одной из из сторон либо в результате перемен внутри Украины или РФ.

Показательно в этом плане, что, как мы уже писали, в политических кругах обсуждается такая логистика процесса урегулирования: "прекращение огня-выборы в Украине-подписание мирного соглашения".