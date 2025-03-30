Россияне в последние дни продвинулись у границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщают украинские и российские военные телеграм-каналы.

Российские паблики пишут о масштабном наступлении и о "прорыве фронта ВСУ" между Котляровкой и Троицким, а также о продвижениях в районе Новоалександровки и Богдановки.

Продвижение россиян фиксирует и украинский паблик Deep State. По его данным, за последние несколько дней войска РФ заняли ряд территорий в районе Котляровки, Преображенки и Надеждинки, а также севернее, в районе Успеновки (карта 1).

До этого фронт здесь некоторое время был практически "застывшим".

Продвижение россиян подтверждает и американский Институт изучения войны. Он пишет, что "российские войска продвинулись как минимум в пределах трех километров от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей в двух районах Покровского направления".

Также эксперты США прогнозируют новые продвижения РФ на юго-востоке Днепропетровской области. Они цитируют интервью украинских военных, в которых те говорят, что российские войска на Покровском направлении восстановились и готовы к новой наступательной кампании.

Украинский боец с позывным Мучной также сообщает, что россияне "готовятся к серьёзному продвижению".

"Прошёл механизированный штурм танками противника между Котляровкой и Троицким. Танки были уничтожены, однако по визуальному контролю в Днепропетровскую обл. противнику остаётся пройти 3.5км. Это только начало! Также россияне подошли к окрестностям Богдановки", – пишет военный.

По данным Deep State, российские войска продолжают штурмовые действия на юго-восточном фронте. За минувшие сутки они продвинулись на трёх участках:

в сторону Днепропетровской области к югу от Покровска – в районе села Преображенка;

у Александрополя под Нью-Йорком;

под Екатериновкой и в сторону Нового на Лиманском направлении (вектор движения – на северо-запад, в сторону реки Оскол и Боровой).

Ранее Deep State сообщал, что после падения темпов наступления с начала года российская армия повысила интенсивность штурмов.

Война в Украине продолжается 1131-й день. Последние новости с главными событиями 30 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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