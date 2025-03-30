Украина ожидает реакции США и Европы на террор России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, в течение недели под ударом находилось большинство регионов Украины. Россияне выпустили 1310 управляемых авиационных бомб, более 1000 ударных дронов, большинство – "Шахеды", еще девять ракет разных типов, включая баллистику.

"Россия затягивает войну и мы передаем партнерам всю информацию про то, какие удары наносит российская армия и к чему готовится. Мы ожидаем реакции от Америки, Европы и всех наших союзников на этот террор против наших людей", - заявил Зеленский.

Напомним, вчера россияне массированно атаковали Харьков. Погибли два человека, 35 раненых, в том числе пятеро детей. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток – в тяжелом состоянии.

Война в Украине идет 1131-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 30 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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