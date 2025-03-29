Армия РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Есть пострадавшие
Сегодня днем россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали семь человек, трое из них госпитализированы.
Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его данным, у пациентов зафиксированы ушибы, осколочные ранения и резаные раны, медики оценивают состояние всех, как средне тяжелое и оказывают необходимую помощь.
Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, школа, автомойка и более 20 автомобилей.
Кадры российского ракетного удара по Кривому Рогу.
Напомним, вчера вечером Днепр атаковали сразу более 20 "Шахедов". Погибли четыре человека. Пострадали 22 человека, из них 13 – в больнице, трое – в тяжелом состоянии.
Война в Украине идет 1130-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 марта 2025 года в обновляемом онлайне.
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