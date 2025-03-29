Сегодня днем россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали семь человек, трое из них госпитализированы.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, у пациентов зафиксированы ушибы, осколочные ранения и резаные раны, медики оценивают состояние всех, как средне тяжелое и оказывают необходимую помощь.

Повреждены многоэтажки, частные жилые дома, школа, автомойка и более 20 автомобилей.

Кадры российского ракетного удара по Кривому Рогу.

Напомним, вчера вечером Днепр атаковали сразу более 20 "Шахедов". Погибли четыре человека. Пострадали 22 человека, из них 13 – в больнице, трое – в тяжелом состоянии.

Война в Украине идет 1130-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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