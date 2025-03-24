Армия РФ нанесла ракетный удар по центру Сум. В результате атаки есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в своем Telegram-канале.

По его данным, повреждены многоэтажки и школа.

"Враг нанес ракетный удар по центру города. Пострадало несколько многоэтажек, школа. Дети находились в защитном сооружении, сейчас их эвакуируют, все живы", - рассказал Артюх.

И.о. городского главы Сум Артем Кобзарь заявил, что российские войска совершили атаку на жилой сектор и инфраструктурные объекты города. Пострадали детские больничные учреждения.

На момент выхода новости известно о раненых: 65 взрослых и 14 детях.

Спасательные службы продолжают работать над ликвидацией последствий атаки и тушением возникших пожаров. Также ведется поквартирный обход для оказания помощи пострадавшим людям.

Накануне в Сумской области под российский обстрел в прямом эфире попала волонтер Екатерина Андреева.

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