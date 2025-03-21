Областной центр на юге Украины подвергся массированной воздушной атаке.

Об этом сообщили глава ОВА Иван Фёдоров в своём телеграм-канале и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Фейсбуке.

К настоящему времени в Запорожье двое погибших и восемь пострадавших, из которых трое находятся в тяжёлом состоянии.

По данным ОВА, спасатели извлекли из-под завалов разрушенного частного дома тело женщины 20-ти лет.

Зафиксированы повреждения частных домохозяйств и многоэтажных зданий в черте города.

Тем временем местные паблики показали фото большого пожара в одном из районов города и момент детонации боеприпаса после падения в черте застройки. Горожане пишут, что всего взрывов было около десятка.

Ранее в результате удара беспилотников по Кропивницкому пострадали 10 человек, среди них четверо детей.

Война в Украине продолжается 1122-й день. Последние новости с главными событиями 21 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне зашли в Новосёлку на юге Донецкой области, свидетельствует карта Deep State. Неприятель также вышел на правый берег реки Оскол недалеко от границы на севере Харьковской области. ВСУ нанесли удар беспилотниками по аэродрому стратегической авиации противника в Энгельсе Саратовской области РФ.

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