Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон, Киев и Москва уже наметили очертания соглашения об урегулировании войны в Украине.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

Трамп также дал понять, что не считает атаки РФ по Украине поводом для новых санкций.

Президенту США задали вопрос: "Россия продолжает атаковать Украину, планируете ли вы ввести санкции?"

"Ну, они воюют друг с другом", – ответил Трамп.

Также он анонсировал очень скорое полное прекращение огня в Украине. По его словам, после того как боевые действия прекратятся, стороны начнут обсуждать другие вопросы, в частности, раздел территорий.

Кроме того, Трамп заявил, что не хочет войны с Китаем, но готов к ней.

"Я не хочу, чтобы кто-то видел планы возможной войны с Китаем. Мы не стремимся к войне, но если она случится, мы полностью готовы", – сказал он.

Между тем в Кремле заявили, что мораторий на нанесение ударов по энергоинфраструктуре Украины продолжает действовать.

Напомним, мораторий на взаимные обстрелы будут обсуждать в понедельник в Саудовской Аравии, где американцы проведут переговоры с украинской и российской делегациями.