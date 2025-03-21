Телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом 19 марта запросил президент Украины Владимир Зеленский, а сам Трамп "великодушно" согласился.

Об этом заявил специальный представитель президента США Кит Келлог в интервью ABC News.

По его словам, у Зеленского и Трампа был хороший телефонный разговор в марте из-за того, что после встречи в Овальном кабинете украинский президент "понял, что имеет дело с совсем другим политиком и лидером".

Он также отметил, что Зеленский "совершил ошибку" на встрече с Трампом в Белом доме, начав "играть на публику".

"Я думаю, что две-три недели назад в Овальном кабинете президент Зеленский начал играть на публику. Мы предупреждали его тем утром: не делай так, а он играл с прессой, когда они пришли туда, и я сказал: о, он идет по плохому пути с президентом Трампом, и это то, что произошло", - заявил Келлог.

Представитель Трампа добавил, что тем утром вместе с сенаторами готовил Зеленского к встрече с Трампом.

"И всё было нормально, пока не пришла пресса, и тогда, словно по щелчку выключателя, всё изменилось. Я сказал: "Окей, теперь ваша очередь", и, как отметил президент, это было похоже на урок из "Ученика 101" (отсылка к телешоу, которое вел Трамп, где он увольнял людей - Ред.). Он допустил большую ошибку, поступив так, и когда его вывели из Белого дома, президент сказал: "С меня хватит". Думаю, тогда Зеленский осознал, что произошло", - говорит Келлог.

Днем ранее Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии Вашингтон намерен провести "непрямые переговоры" между представителями Киева и Москвы, чтобы получить представления о требованиях каждой из сторон конфликта.

Вчера мы приводили оценку Трампа его телефонных переговоров с Владимиром Путиным и Зеленским.