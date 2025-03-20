Президент США Дональд Трамп заявил, что его звонки Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому были "двумя очень хорошими разговорами".

Об этом он рассказал в интервью порталу Breitbart News.

"Вчера была встреча с президентом Путиным - она прошла очень хорошо. Затем я сегодня говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, и моя цель - объединить эти две страны. Затем мы договоримся о прекращении огня и в конечном итоге прекратим терять 2000 человек в неделю. В этой войне гибнут две тысячи человек в неделю или больше, и я хочу это остановить. Я также хочу прекратить огромные выплаты, которые нам необходимо сделать. Я также хочу, чтобы Европа заплатила столько же, сколько и мы, потому что они не смогли сделать этого при Байдене, а Байден никогда не просил об этом, потому что Байден был крайне некомпетентным президентом. У нас было два очень хороших телефонных звонка, и я верю, что будет достигнута сделка, и мы сможем остановить кровопролитие, которое там происходит", - сказал президент США.

Трамп также заявил, что его мотивом возобновление экономических отношений США не является отделение России от Китая.

"Мы должны иметь дело с Россией. У них самый большой участок земли, намного больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Вы можете пролететь через 11 часовых поясов из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", - сказал он.

Напомним, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие дни будет обсуждаться полное прекращение огня между Украиной и РФ. А перемирие в Украине может наступить через две недели.