Владимир Зеленский выступил против завершения войны по линии соприкосновения, потому что "это будет Берлин - никто не вернётся и в половину городов".

Об этом он заявил во время Zoom-брифинга для журналистов.

"Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?", – сказал он.

Также он не дал конкретного ответа на вопрос о вероятности полного прекращения огня через несколько недель.

Зеленский предположил, что ситуация может развиваться по аналогии с переговорами в Саудовской Аравии, когда первоначальное предложение о тишине в воздухе и на море в конце концов переросло в обсуждение полного прекращения огня.

"Может быть и здесь точно так же. Я не могу сейчас это подтвердить", – сказал он.

Кроме того, Зеленский уверен, что Трамп не будет настаивать на юридическом признании Украиной потерь ее территории.

"Трамп понимает, что юридически мы не признаем оккупированные территории российскими", – заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин на переговорах с Соединёнными Штатами по миру в Украине будет настаивать на признании включения в состав РФ Крыма и четырех областей Украины.

Ранее журналисты узнали, что Россия на переговорах с Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией.