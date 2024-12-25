Украине могут предложить две системы гарантий безопасности, альтернативных вступлению в НАТО, пишет старший политолог корпорации RAND Сэмюэль Чарап в статье для Foreign Affairs.

Согласно одной, США могут обеспечить безопасность страны, как в случае с Южной Кореей после войны и Израилем после войны Судного дня.

Вторая – вступление в ЕС. Тогда на страну распространится положение о взаимопомощи: при нападении другие страны должны помогать всеми доступными средствами.

Если Украину убедят в гарантированной безопасности, она сможет сосредоточиться на экономическом обновлении и демократии, пишет политолог.

Ранее стало известно, что у Трампа готовятся остановить расширение НАТО на восток.

"В рамках плана по Украине, о котором ранее не сообщалось, предполагаемый кандидат от Республиканской партии обдумывает сделку, в рамках которой НАТО обязуется не расширяться на восток – в частности, на Украину и Грузию – и ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным о том, какую часть украинской территории Москва может оставить себе, сообщают два других эксперта по национальной безопасности, поддерживающих Трампа", – пишет Politico.

В то время как Дональд Трамп предложил после возможного прекращения огня разместить в Украине европейские войска.