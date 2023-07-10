Украинские власти вновь заявляют, что ждут от саммита НАТО официального приглашения к вступлению в Альянс.

"Мы не говорим о немедленном вступлении. Но мы полагаем, что сейчас самое лучшее время для такого решения - направить нам приглашение (на вступление в НАТО - Ред.)", – сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD.

Также он заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.

"Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать", – сказал министр.

Напомним, что в озвученных генсеком НАТО решениях по Украине, которые планируется принять на саммите, пункта о приглашении к вступлению в Альянс нет.

Столтенберг озвучил три позиции, которые будут предложены Украине на саммите в Вильнюсе:

Программа практической поддержки для приближения к НАТО. Создание Совета Украина-НАТО. Отмена ПДЧ.

Ранее стало известно, что в итоговом коммюнике после саммита НАТО в Вильнюсе оценят стремление Киева вступить в Альянс.