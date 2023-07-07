Украина настаивает, чтобы на саммите в Вильнюсе ей озвучили приглашение в НАТО с открытой датой.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение на саммите, они должны четко указать, когда они будут готовы", - заявил Кулеба в комментарии Foreign Policy.

По его словам, членство в Альянсе действительно имеет формальные требования, однако приглашение - нет.

"Все, что нужно, - это стратегическое предвидение и политическая воля", - сказал Кулеба.

Ранее из НАТО поступали сигналы, что приглашения на этом саммите озвучено не будет. Не сказал этого и генсек НАТО на сегодняшнем брифинге.

Также накануне представитель Белого дома в очередной раз заявил, что принятия Украины в НАТО по упрощенной процедуре не будет.

При этом сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что Владимир Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина - НАТО. При этом пока неясно, примет ли участие Владимир Зеленский в самом саммите НАТО.

Напомним, что в Германии ранее сообщили, что до завершения войны Украина не получит даже плана вступления в НАТО.