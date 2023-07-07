Президент Украины Владимир Зеленский все-таки поедет в Вильнюс, где примет участие в первом заседании нового Совета Украина - НАТО, о создании которого объявят на саммите НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Заседание Совета Украина - НАТО состоится 12 июля, во второй день саммита.

Пока непонятно, примет ли участие Зеленский в самом саммите или только в заседании нового Совета.

Ранее украинский президент говорил, что не поедет на саммит, если там не будет озвучено приглашение Украины в НАТО.

Также Столтенберг на брифинге рассказ, какие решения на саммите могут принять по Украине:

- согласуют многолетнюю программу поддержки, чтобы обеспечить полную взаимосовместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО.

- пообещают предоставить 500 млн евро на основные нужды вроде топлива и лекарств, обеспечат оборонные нужды, включая военные госпитали.

- подтвердят путь Украины к членству в НАТО в будущем и будут едины в видении достижения этого результата;

- создадут совет Украина-НАТО, который станет платформой по урегулированию кризисов и принятию решений.

Об официальном приглашении Украины в НАТО, чего добивается Киев, Столтенберг не сказал. Ранее из НАТО поступали сигналы, что приглашения на этом саммите озвучено не будет.

Напомним, что В НАТО до сих пор не решили, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе, об этом пишет The Washington Post.

Также мы писали о том, что Зеленский в Софии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО.