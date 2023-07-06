Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня находится с визитом в Болгарии, в Софии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО.

Об этом сообщает в Фейсбуке замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

В целом, документ свидетельствует о том, что Болгария поддерживает членство Украины в НАТО, подтверждая единственный путь к обеспечению безопасности. Болгарские партнеры высоко оценивают достижения Украины в интеграции с НАТО и готовы усилить сотрудничество, отметил Жовква. По его словам, Болгария обещает продолжать политическую и материальную поддержку Украины. Вместе с другими организациями и партнерами Болгария также готова участвовать в восстановлении Украины.

Таким образом, Болгария стала 22-м государством, с которым Украина формализовала поддержку членства в Альянсе.

Между тем Украина надеется на четкое приглашение в НАТО на вильнюсском саммите НАТО и на поддержку всех партнеров.

Ранее в Польше призвали Украину не ждать "слишком многого" от грядущего саммита НАТО.

Глава ГУР Кирилл Буданов тоже не верит, что заявка Киева на вступление в Альянс будет одобрена.

Тем временем Британия и Польша поддержали ускоренный порядок вступления Украины в НАТО.