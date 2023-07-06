Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Болгарию, где встретится с премьер-министром страны Николаем Денковым, президентом Руменом Радевым и другими местными политиками.

Об этом Зеленский написал в четверг, 6 июля, в своем Telegram-канале.

"Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация формулы мира", - перечислил президент темы обсуждения.

В аэропорту Софии его встретила заместитель премьера Мария Габриэль.

Напомним, накануне болгарское издание "24 часа" сообщило о засекреченном визите президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию. Власти страны выразили сожаление в связи с утечкой этой информации в СМИ.

По информации Politico, ожидается, что Зеленский встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым во время своего визита, хотя Радев критикует поставки оружия украинской стороне. Он также выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО.

Ранее мы писали, что Болгария отправит Украине партию вооружения, которое было изготовлено 30-40 лет назад.

А весной Болгария подтвердила переговоры о поставке Украине самолетов МиГ-29.