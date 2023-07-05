Болгарское издание "24 часа" сообщило о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию. Власти страны выразили сожаление в связи с утечкой этой информации в СМИ.

Об этом написала Politico.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что подготовка визита Зеленского длилась некоторое время и не была публичной из соображений безопасности. Он также выразил сожаление о том, что информация о визите стала доступной широкой публике.

По информации из Politico, ожидается, что Зеленский встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым во время своего визита, хотя Радев критикует поставки оружия украинской стороне. Он также выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО.

Подобная ситуация с анонсом засекреченного визита складывалась в мае, когда СМИ узнали о точной дате визита Зеленского в Германию. Тогда украинские чиновники расценили утечку информации безответственной, так как обычно визиты президента Украины не анонсируются.

Как писала "Страна", в Германии президент Украины кроме прочего провел переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.