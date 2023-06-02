В Болгарии разоблачили мошенничество с размещением украинских беженцев в стране.

Об этом заявил глава болгарского МВД Иван Демерджиев после парламентских проверок, передает "Свободная Европа".

Министр сообщил, что в Болгарии украинских беженцев расселяли в отелях, пансионатах, лагерях и на базах отдыха. Это финансировалось государственным бюджетом и средствами Европейского Союза.

Проверка выявила двойные регистрации, размещение на бумаге большого количества беженцев, для которых нет стольких мест в гостиницах, поселение людей, не въезжавших в Болгарию, а также регистрация и учет не родившихся детей. Данные о махинациях были переданы в прокуратуру.

"Иногда это несколько отелей, принадлежащих одному лицу, которое не может не знать, что эти беженцы находятся в трех разных местах его собственности одновременно", - объяснил Демерджиев.

Ранее мы рассказывали о том, как украинские беженцы в Нидерландах вышли на протест против условий содержания.

Также "Страна" писала, что сотни украинских беженцев в Берлине вынуждены выселяться из хостелов из-за сезона отпусков и наплыва в немецкую столицу туристов.