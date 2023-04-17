Украинские беженцы вышли на протест в селе Харскамп в Нидерландах из-за недовольства условиями жизни в их лагере. Украинцы жалуются на качество образования, отсутствие медицинской помощи и звуки выстрелов от военных учений.

Об этом сообщает Euractiv.

"Мы живем здесь, как в армии. У нас нет никакой частной жизни. Еда ужасная, образование плохое, а медицинское обслуживание на нуле", - заявил один из протестующих.

Другая беженка добавила, что они хотят "нормальной жизни". Те условия, которые предоставили в лагере, "может быть хорошим убежищем на короткое время". Однако беженцы там уже больше года, "и это очень трудно", говорит украинка.

Представители местной власти признали, что некоторые проблемы с проживанием беженцев существуют.

"Некоторые (беженцы - Ред.) больше года находятся в военных казармах, которые могут быть не пригодны для проживания. Это конечно не оптимальное место для жилья", - сказал представитель муниципалитета Omroep Gelderland.

По его словам, в лагере проживает около 330 человек, а в ближайшее время это число вырастет примерно до 360.

Ранее сообщалось, что в Британии растет недовольство украинскими беженцами.

Украинские беженцы в Берлине вынуждены выселяться из хостелов из-за туристического сезона.

А украинские беженцы в Швейцарии продают автомобили, чтобы не терять пособие от местных властей.