Офис Омбудсмена зафиксировал несколько десятков случаев изъятия украинских детей из семей беженцев в европейских странах.

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции.

"Такие факты есть, мы их сейчас зафиксировали несколько десятков. В чем проблема - в том, что согласно европейскому законодательству, официальный в Украине опекун не является официальным опекуном на территории ЕС", - заявил Лубинец.

Другое дело, когда некоторые страны понимают, в какой ситуации находятся украинцы и не поднимают этот вопрос или просто помогают украинцам выжить, отметил он.

По словам омбудсмена, есть страны, где у нашей власти есть проблемы на этот счет.

"Скажу так: случаи, на наш взгляд, нарушения прав граждан Украины есть. И я в первую очередь обращаюсь к своим партнерам-омбудсменам этих стран. Мы даже отдельно проработали с одной страной юридический документ, позволяющий вмешиваться в эту ситуацию нашим общим группам", - сообщил Лубинец.

Также он сообщил, что украинская сторона добилась самого главного - того, что там перестали физически забирать детей из семей украинских граждан.

"У нас есть некоторые факты уже изъятых украинских детей, по которым мы сейчас занимаемся. И мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы помочь этим детям вместе с родителями просто вернуться на территорию Украины", - заявил омбудсмен.

Ранее мы писали, что в феврале Украину вернули 307 детей, депортированных во время войны в Россию и Беларусь.

Также сообщалось, что ПАСЕ поддержала резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. В организации сочли депортацию признаками геноцида.