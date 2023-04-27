Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) поддержала резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию. В организации сочли депортацию признаками геноцида.

Решение принято на весенней сессии ПАСЕ. трансляция которой велась в Фейсбуке.

Резолюция носит название "Депортация и насильственное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированные территории Украины: создать условия для их безопасного возвращения, прекратить эти преступления и наказать виновных". За нее проголосовали 87 человек.

В документе сказано, что Россия должна немедленно и безоговорочно прекратить незаконное принудительное перемещение и депортацию украинских детей и предоставление им российского гражданства, допустить к уже перемещенным детям представителей ООН и Международный Комитет Красного Креста, а также обеспечить безопасное возвращение детей.

В резолюции отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация - это признак геноцида (факты депортации и насильственного перемещения украинских детей в РФ подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года), поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

В документе также приветствуется решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и российской детской омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Кроме того, на сессии приняли поправку к резолюции в ПАСЕ о признании президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины.

Напомним, Международный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и уполномоченного РФ по правам ребенка 17 марта.

Как заявил главный прокурор МУС Карим Хан, ордер на арест Путина выдан пожизненно.