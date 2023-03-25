Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать поправки в законодательство, запрещающие деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ и вводящие наказание за поддержку и содействие этой международной инстанции.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Свою позицию спикер объяснил тем, что в Конституции РФ закреплен приоритет национального законодательства над международным.

"На территории России не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов", - заявил Володин.

Он также сослался на опыт США.

"Ещё в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих, согласно которому ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Более того, он дозволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики. Его неофициально стали называть "законом о вторжении в Гаагу", - отметил спикер нижней палаты парламента.

Также он указал на важность работы по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, которые предусматривали бы взаимный отказ от сотрудничества с МУС.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченной по правам ребенка в РФ. По данным суда, Путин "предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации". В том же подозревают и омбудсмена.

В ответ Следственный комитет РФ открыл дела против руководства МУС.