Украина должна провести реформы и отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в Альянс.

Об этом на брифинге 5 июля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"И президент говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться. Он заявлял, что, по его мнению, этого можно добиться, что Украина может добиться этого", - сказала она.

Жан-Пьер добавила, что США по-прежнему привержены политике "открытых дверей" Североатлантического альянса.

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Украина не получит приглашения в НАТО на грядущем саммите в Вильнюсе, но результат ее "не разочарует".

Между тем заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква предупреждал о том, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при условии, что там "будет результат". По его словам, под результатом имеется ввиду положительный ответ на заявку Киева о вступлении в НАТО, поданную 30 сентября.