Первое заседание Совета Украина-НАТО – нового формата взаимодействия Киева и Североатлантического альянса – состоится 12 июля, во второй день вильнюсского саммита организации.

Об этом говорится в официальной повестке дня саммита.

Отмечается, что заседание Совета Украина-НАТО "на уровне глав государств и правительств, включая Швецию", откроется в 13:00 и продлится два часа (время совпадает с киевским).

Оно начнется с публичного вступительного слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что до завершения войны Украина не получит даже плана вступления в НАТО.

Как писала "Страна", заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква предупреждал о том, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при условии, что там "будет результат". По его словам, под результатом имеется ввиду положительный ответ на заявку Киева о вступлении в НАТО, поданную 30 сентября.

Сам Зеленский в свое время тоже говорил о том, что Украине нечего делать на саммите, "если нас не видят в рядах НАТО и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе".

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Украина не получит приглашения в НАТО на грядущем саммите, но результат ее "не разочарует".