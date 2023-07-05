Министр обороны Британии Бен Уоллес не стал генсеком НАТО из-за слишком активной поддержки Украины. Его кандидатуру "зарубили" США и Франция.

Об этом пишет британская The Telegraph со ссылкой на источники.

"Министр обороны был фаворитом ряда государств-членов НАТО, но у него с Вашингтоном, фактическим лидером альянса, возникла значительная напряженность из-за его беспрецедентной поддержки Украины. В своей военной поддержке Киева, в том числе в отношении танков и крылатых ракет большой дальности, он часто заходил дальше, чем США", - говорится в статье.

Также там утверждается, что фаворитом президента США Джо Байдена стала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но полного консенсуса по ее кандидатуре достичь не удалось, поэтому недавно были еще на год продлены полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга.

Напомним, вчера Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на год - до октября 2024. Пребывание Столтенберга в должности продлевается уже в третий раз.

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