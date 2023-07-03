Йенс Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год.

Об этом агентству Reuters стало известно от четырех дипломатов Североатлантического Альянса.

По информации агентства, члены НАТО должны принять формальное решение о продлении мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга во вторник, 4 июля.

Срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября.

Напомним, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран Альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

О том, что Йенса Столтенберга попросили продолжить работу и остаться на посту генерального секретаря Альянса еще на год, сообщалось и ранее. Об этом писало издание Euractiv также со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лоббировал своего министра обороны Бена Уоллеса на пост главы НАТО. Британский премьер уже поднимал тему назначения Уоллеса на пост генсека Альянса и на полях встречи лидеров стран G7, прошедшей в японской Хиросиме.