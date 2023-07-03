Журналисты узнали, когда Столтенберг продлит свое пребывание на посту генсека НАТО ещё на год
Йенс Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год.
Об этом агентству Reuters стало известно от четырех дипломатов Североатлантического Альянса.
По информации агентства, члены НАТО должны принять формальное решение о продлении мандата генерального секретаря Йенса Столтенберга во вторник, 4 июля.
Срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября.
Напомним, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран Альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
О том, что Йенса Столтенберга попросили продолжить работу и остаться на посту генерального секретаря Альянса еще на год, сообщалось и ранее. Об этом писало издание Euractiv также со ссылкой на четырех дипломатов НАТО.
Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак лоббировал своего министра обороны Бена Уоллеса на пост главы НАТО. Британский премьер уже поднимал тему назначения Уоллеса на пост генсека Альянса и на полях встречи лидеров стран G7, прошедшей в японской Хиросиме.