Арсеналы НАТО опустели из-за военной поддержки Украины и нуждаются в срочном пополнении.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время экономической конференции "День германской промышленности".

По словам генсека НАТО, на прошлой неделе он обсуждал возможности срочного пополнения запасов с представителями оборонных предприятий стран — участниц альянса.



"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", — заявил Столтенберг.

Днем ранее Столтенберг высказался против заморозки украинского конфликта, а также его окончания на условиях России. А зимой он заявлял, что война в Украине скоро не закончится и Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Киева.

Прошлым летом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что снаряды советских калибров в Европе заканчиваются или уже закончились.