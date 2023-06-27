Мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга будет продлен на один год, хотя он должен был уйти в отставку осенью, 30 сентября.

Об этом со ссылкой на четырех дипломатов стран НАТО пишет Euractiv.

Решение о продлении мандата будет принято завтра, 28 июня. Это будет уже третье продление срока полномочий Столтенберга, занимающего этот пост с 2014 года.

Такое решение связано с тем, что никто из претендентов на пост генерального секретаря альянса не смог заручиться поддержкой всех членов организации. Источники называли кандидатами на преемника Столтенберга премьер-министра Дании Метте Фредериксен, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса. Они заинтересованы в таком продолжении карьеры.

Пообщавшиеся с изданием дипломаты позитивно охарактеризовали Столтенберга и отметили его способность управлять организацией в кризисной ситуации.

Ранее мы сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО. Он заверил, что на любой должности будет поддерживать Украину.

Также мы писали, что действующий премьер Великобритании Риши Сунак лоббирует своего министра обороны Бена Уоллеса на пост главы НАТО.