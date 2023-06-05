Премьер-министр Великобритании Риши Сунак лоббирует своего министра обороны Бена Уоллеса на пост главы НАТО.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Сунак будет продвигать кандидатуру Уоллеса перед президентом США Джо Байденом в ходе поездки в Вашингтон 7-8 июня.

"Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО", - пишет газета.

В The Telegraph добавили, что британский премьер уже поднимал тему назначения Уоллеса на пост генсека альянса на полях недавней встречи лидеров стран G7, прошедшей в японской Хиросиме.

Как подчеркивает автор статьи, глава британского минобороны довольно популярен в США благодаря его "центральной роли в создании международной коалиции поддержки Украины", а также увеличению оборонных расходов королевства до 2,25%. Однако при этом кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО могут не поддержать Франция и Германия. Более того, несколько стран - членов альянса могут поддержать кандидатуру первой женщины в качестве потенциального нового главы НАТО в лице премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

Ранее бывший британский премьер Борис Джонсон также заявлял, что претендует на должность генсека НАТО.