Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для начала любой дискуссии о вступлении в Альянс Украине сперва нужно одержать победу над РФ.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Самая срочная задача сейчас - это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины", - сказал Столтенберг .

Между тем премьер-министр Эстонии Кая Каллас на той же пресс-конференции анонсировала, что Украину на июльском саммите ждет "сюрприз" по вопросу членства в НАТО.

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, - это НАТО... Но я не хочу как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", - сказала она, обращаясь к генсеку НАТО.

Напомним, Украина ожидает на июльском саммите НАТО получить приглашение вступить в Альянс по упрощенной процедуре, о чем заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее журнал The Economist отмечал, что сейчас рассматривается вариант присоединения в НАТО только подконтрольной Украине территории, что по сути означает замораживание конфликта.

Также мы писали о том, что между США и Европой возникли разногласия о вступлении Украины в НАТО.

Между тем война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

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