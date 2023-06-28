Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая сегодня в Раде по случаю Дня Конституции.

"Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО", - заявил Зеленский.

Напомним, по данным главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина получила приглашение принять участие в Совете Украина - НАТО.

Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект о статусе английского языка, который должны будут знать офицеры и госслужащие.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина ожидает получить приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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