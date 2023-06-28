Украина получила приглашение принять участие в Совете Украина - НАТО на полях саммита Альянса, который состоится в июле.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

"Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита", - сказал Кулеба.

Сейчас действует иной орган - Комиссия Украина - НАТО. В блоке говорят, что Совет - это повышение статуса сотрудничества.

Кулеба также указал на отсутствие среди стран-членов НАТО однозначной позиции по принятию Украины в Альянс.

По его словам, есть все условия для приглашения Украины в НАТО, однако некоторые страны не поддерживают такой шаг, поскольку опасаются эскалации. Киев придерживается "прямо противоположного мнения", сказал министр.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает на июльском саммите НАТО получить приглашение к вступлению по упрощенной процедуре.

Также мы писали о том, что между США и Европой возникли разногласия о вступлении Украины в НАТО.