Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали передать дополнительные средства ПВО Украине. В частности, одну из батарей "Железного купола".

Об этом говорится в письме к комитету Сената по делам вооруженных сил.

Сенаторы от обеих партий заявили, что в условиях постоянных атак Украине нужно больше поддержки для усиления ПВО.

"Хотя Соединенные Штаты передали оборудование и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и HAWK, мы можем и должны предоставить больше", – сказали они.

Холлен и Грэм напомнили слова главы Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США Дэниела Карблера о том, что одна из двух американских батарей "Железный купол" уже готова к развертыванию, а вторая – завершает внедрение нового оборудования.

Кроме того, во время слушаний в Конгрессе помощник министра обороны по политике в космической сфере Джон Плам заявил, что не знает, предлагали ли Украине "Железный купол".

"Чтобы было ясно, мы не просим Израиль передать свои собственные системы "Железный купол", которые имеют решающее значение для их собственной безопасности, а просто позволить Соединенным Штатам передать наши собственные батареи, чтобы помочь народу Украины. Если невозможно передать эти активы Украине, мы просим вас найти другие способы помощи, включая перемещение их к другому союзнику США под контролем и надзором наших собственных сил, таким образом освободив другие средства противовоздушной обороны Соединенных Штатов, чтобы передать их для усиления потребностей ПВО Украины и сохранить большее количество жизней украинцев", – отмечается в письме.

Также сенаторы напомнили о подрыве Каховской ГЭС, который привел к катастрофическому затоплению, и ракетном ударе РФ по жилому дому в Кривом Роге, из-за которого погибли более 10 мирных жителей.

"Мы можем спасти больше украинских жизней сегодня, если передадим им батареи. Однако из-за серьезных опасений правительство Израиля заблокировало передачу Соединенными Штатами этих батарей", – отметили Холлен и Грэм.

Ранее израильский офицер и военный аналитик Игаль Левин заявил, что Израиль не может передать Украине тактическую систему ПРО "Железный купол" из страха перед тем, что технологии попадут России, а оттуда - в Иран и Сирию.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что нашей стране не подходит система противоракетной обороны "Железный купол", потому что не защищает от крылатых и баллистических ракет.