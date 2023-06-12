Производитель Patriot компания Raytheon Technologies планирует увеличить производство этих систем ПВО до 12 единиц в год и передать Украине еще пять комплексов до конца следующего года.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Информацию изданию подтвердил исполнительный директор компании Грег Хейс.

Решение Raytheon Technologies свидетельствует о растущем спросе на передовые системы ПВО, хорошо зарекомендовавшие себя в Украине.

Больше всего Запад впечатлило сбитие российского "Кинжала" - одного из самых современных видов оружия РФ.

"Никто не был на 100% уверен, что Patriot способен уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47. Украинцы это доказали", - рассказал командир 96-й зенитно-ракетной бригады, обороняющей Киев, полковник Сергей Яременко.

При том Украина еще и доработала программное обеспечение Patriot, что позволило, ему перехватывать до 90% всех входящих угроз.

"Мы учимся у вас прямо сейчас", - сказали офицеры западных стран Сергею Яременко.

Война в Украине идет 474-й день. Мы следим за новостями 12 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.

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