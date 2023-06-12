Производитель Patriot планирует увеличить производство этих систем ПВО, чтобы передать часть Украине - СМИ
Производитель Patriot компания Raytheon Technologies планирует увеличить производство этих систем ПВО до 12 единиц в год и передать Украине еще пять комплексов до конца следующего года.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Информацию изданию подтвердил исполнительный директор компании Грег Хейс.
Решение Raytheon Technologies свидетельствует о растущем спросе на передовые системы ПВО, хорошо зарекомендовавшие себя в Украине.
Больше всего Запад впечатлило сбитие российского "Кинжала" - одного из самых современных видов оружия РФ.
"Никто не был на 100% уверен, что Patriot способен уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47. Украинцы это доказали", - рассказал командир 96-й зенитно-ракетной бригады, обороняющей Киев, полковник Сергей Яременко.
При том Украина еще и доработала программное обеспечение Patriot, что позволило, ему перехватывать до 90% всех входящих угроз.
"Мы учимся у вас прямо сейчас", - сказали офицеры западных стран Сергею Яременко.
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Также мы подводили итоги дня 11 июня. За последнюю неделю поступает много неофициальных сообщений о том, что украинская армия ведет массированные атаки с целью прорвать линию укреплений российских войск и перерезать сухопутный коридор в Крым.
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