Украина ожидает на июльском саммите НАТО получить приглашение к вступлению по упрощенной процедуре.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге для немецких СМИ.

"Мы понимаем, что в условиях масштабной войны точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если позволит ситуация с безопасностью. Мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день", - заявил Ермак.

Он дал понять, что против вступления Украины в НАТО выступает Германия и призывает ее пересмотреть свою позицию.

"Германия может принять историческое решение. Мы готовы продолжать консультации, встречаться с нашими партнерами, если остались какие-либо вопросы", - сообщил Ермак.

Ранее журнал The Economist отмечал, что сейчас рассматривается вариант присоединения в НАТО только подконтрольной Украине территории, что по сути означает замораживание конфликта.

Также мы писали о том, что между США и Европой возникли разногласия о вступлении Украины в НАТО.