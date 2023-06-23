Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил России войной с НАТО в случае применения ядерного оружия в Украине.

"Я аплодирую президенту Байдену за то, что он прямо сказал: угроза того, что Путин применит ядерное оружие в Украине, реальна. И вот что мы хотим сказать окружению Путина: если вы это сделаете, если последуете его приказу, если такой приказ он вообще даст, то вам следует ожидать массированный ответ НАТО. И вы будете воевать с НАТО. Я не могу поверить, что страны НАТО позволят заразить радиацией свои территории в случае распространение ядерного облака из Украины", - заявил Грэм.

Ранее Грэм и демократ Ричард Блументал зарегистрировали в Сенате США резолюцию, согласно которой, если Россия использует ядерное оружие в Украине, страны НАТО должны считать это нападением на Альянс.

Тема ядерного удара всплыла в информпространстве в последние дни после того, как Владимир Зеленский обвинил РФ в подготовке теракта на Запорожской АЭС.

После этого украинцы бросились покупать йод.

Напомним, что президент Джо Байден заявил о реальности угрозы Путина о применении тактического ядерного оружия.