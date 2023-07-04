Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сегодня подтвердил, что будет оставаться на своем посту в Альянсе до 2024 года, сообщил об "очень хорошем разговоре" с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне саммита блока.

Об этом Столтенберг написал у себя в Twitter.

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и наших подготовительных мероприятиях к саммиту НАТО. В Вильнюсе союзники примут решения об усилении поддержки в долгосрочной перспективе, укреплении наших политических связей и приближении Украины к НАТО", - написал генсек.

Напомним, Украина призывает союзников озвучить официальное приглашение ко вступлению в Альянс. Но, как видим, Столтенберг об этом в своем сообщении ничего не сказал.

Ранее Зеленский призвал президента США Джо Байдена дать Украине приглашение в НАТО уже "сейчас", но добавил, что понимает, что само вступление в Альянс не произойдет до окончания войны.

Между тем глава МИД Британии Джеймс Клеверли заверил, что Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты", какая была в случае с Финляндией.

Также мы писали, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до завершения войны Украина не получит даже плана вступления в НАТО.

Детальнее ситуацию с перспективами Украины в НАТО мы разбирали в отдельном материале.