Решение о принятии Украины в НАТО зависит от президента США Джо Байдена.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Он сказал, что президент США является "лицом, которое принимает решение" – будет Украина в НАТО или нет. По мнению Зеленского "Он поддерживает наше будущее в НАТО", но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат.

"Очень важно", чтобы Украина получила приглашение "сейчас", добавил президент. При этом, он понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО до того, как закончится война".

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – заявил Зеленский.

Напомним, Украина настаивает, чтобы на предстоящем в июле саммите Альянса был дан официальный ответ на заявку о вступлении, поданную еще в прошлом году. Но пока таких обещаний из НАТО не звучит, и на Банковой заявляют, что могут не поехать на саммит.

Ранее мы писали, что Байден отправится в турне по Европе и во время него посетит саммит НАТО.

Детальнее в этом мы разбирались в отдельном материале.