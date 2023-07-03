Анализируем итоги 495-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Судя по военным сводкам, основной накал боев сейчас переместился с юга на восток. Россияне продвинулись вперед на Сватовском направлении, ВСУ – на Бахмутском и на юге, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация довольно сложная", – сообщила она.

Под Бахмутом ВСУ продвигаются на южном фланге, на северном – продолжаются бои. Россияне перебросили туда два десантно-штурмовых полка.

В тоже время украинский боец, воюющий под Бахмутом, говорит, что наступление под Бахмутом застопорилось из-за переброски россиянами резервов.

"Топчемся на месте под Берховкой и Клещеевкой, все слишком тяжело, резервы бросают п***ы (россияне) снова", - сообщает телеграм-канал "Бахмутский Демон".

О том, что наступление ВСУ под Клещеевкой остановлено массированным огнём артиллерии писали с утра сегодня и российские военные паблики, хотя и ожидают в ближайшее время новых атак на этот стратегически важный населенный пункт, который прикрывает юго-западные фланги российских войск в Бахмуте.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский говорит, что ситуация под Бахмутом обострилась в последние дни. По его словам, сохраняется угроза наступления россиян на Часов Яр (западнее Бахмута).

"Бахмутское направление снова стало ареной активных боевых действий. Сейчас там довольно горячо. Обе стороны пытаются перехватить инициативу, чтобы переломить ситуацию в свою пользу. Враг отчаянно цепляется за позиции и опорные пункты, которые в свое время были заняты "вагнеровцами". События разворачиваются и меняется очень динамично, некоторые позиции за сутки переходят дважды "из рук в руки", - заявил Сырский.

Параллельно армия РФ создает глубокую эшелонированную оборону, которая состоит на некоторых направлениях из трех рядов укреплений, добавил Сырский.

Украинское командование отмечает, что россияне скопили на восточном фронте крупные силы, а потому продавить их оборону нелегко.

"На Лимано-Купянском направлении собрана достаточно мощная группировка - более 120 тысяч вражеских войск. На Бахмутском направлении - где-то в районе 50 тысяч", - рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Сегодня был удар россиян по Сумам "Шахидами". Четыре прилета повредили административное здание (как утверждают в России - управление СБУ, но в Украине этого не подтверждали) и два многоквартирных жилых дома.

Из домов поступают видео этого прилета и пожара. В результате атаки два человека погибли и 19 ранены.

Также стали известны новые подробности о жертвах удара по пиццерии в Краматорске.

СМИ сообщают, что в пиццерии погиб американец, воевавший в рядах ВСУ, а также украинская писательница Виктория Амелина. Она находилась там с колумбийскими журналистами и занималась сбором материала о военных преступлениях РФ.

Военные перспективы

Война не будет закончена до освобождения Крыма, заявил сегодня Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не окончена", — сказал президент.

На вопрос, есть ли какой-то сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победа".

Таким образом он опровергает информацию Washington Post о том, что якобы Украина планирует в ходе текущего наступления переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе Крыма, а затем начать переговоры с РФ, соглашаясь на то, что полуостров остаётся под контролем России.

Американское издание сообщало, что этот план обсуждался в июне в ходе визита в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса. При этом саму встречу с Бернсом Зеленский подтверждает.

Он сказал CNN, что был "удивлен", увидев, что о его встрече с Бернсом сообщили в СМИ. "Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться за кадром", — сказал он. "Мы обсуждаем важные вещи — что нужно Украине и как Украина готова действовать", - цитирует издание слова президента.

Отметим, что от американских официальных лиц опровержений существования такого плана не поступало. При этом известно, что в США идет дискуссия о том, нужно ли поощрять Украину к возвращению Крыма (что может вызвать ядерный конфликт) или его лучше использовать как фактор давления на Путина.

Но в любом случае все эти варианты - гипотетические, даже если они лежат на столе. Потому что ВСУ пока не прорвали российскую оборону на юге Украины и не подошли к Крыму.

На южном фронте ситуация в последнее время развивается без существенных подвижек, что вынуждает западных союзников активизироваться с поставками новых танков и ремонтом существующих.

Так Украина в ближайшие недели получит от Германии и Дании десятки танков Leopard 1A5 (то есть, достаточно старой модели). Также Польша и Германия намерены договориться об открытии центра для ремонта украинских танков Leopard 2 в течение 10 дней. Обе новости сообщил немецкий министр обороны Писториус.

Это может говорить о том, что ситуация с бронетехникой у наступающих сил требует новых вливаний западной поддержки.

"Ядерный" мир Медведева и вопрос НАТО для Украины

Но варианты того, что будет после контрнаступления, рассматриваются и в России - несмотря на неопределенность нынешней военной ситуации.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь заявляет об угрозе ядерной войны, но говорит, что Россия готова к компромиссным договоренностям и к заключению с Западом глобального договора типа Хельсинского акта о безопасности в Европе 1975 года, которым подтверждалась незыблемость послевоенных границ.

Основные тезисы Медведева из статьи для "Российской газеты".

"Нынешнее противостояние поставило мир на грань третьей мировой войны. В случае третьей мировой победителей не будет — на Земле наступят ядерная зима, эпидемии и голод".

"Ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две.

Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так. А вторая причина совсем прозаична — ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!".

"Выходом из сегодняшнего кризиса может быть поиск компромиссов, создание новых контуров безопасного и равноправного мира".

"Итоги тотального противостояния РФ и Запада должны быть закреплены в новом документе типа Хельсинского акта".

То есть, Медведев ведет к тому, что Россия хотела бы заключить с Западом новое масштабное соглашение о новых границах и принципах сосуществование в Европе (а, возможно, и не только). Также как и Сельский акт 1975 года окончательно зафиксировал новые границы и статус-кво, сложившиеся после Второй Мировой войны.

Однако пока Запад не демонстрирует никаких признаков того, что готов идти на некую глобальную сделку с Россией из-за войны в Украине. Войну, как следует из заявлений западных политиков, по большей части в США и ЕС воспринимают не какую-то очень большую и очень опасную для себя проблему, а скорее как возможность максимально ослабить Россию и побудить ее к капитуляции в войне с Украиной. И такая позиция может преобладать еще долго. По крайней мере до тех пор, пока действительно не встанет вопрос о применении ядерного оружия и о начале третьей мировой войны. Вероятно именно поэтому Медведев и ряд других российских деятелей (в частности, известный политолог Караганов) постоянно пугает такой перспективой. Но окажет ли это воздействие на Запад, а если не окажет, то возникнет ли реальная угроза ядерного удара со стороны РФ - вопрос пока открытый.

Впрочем, полностью закрывать двери для компромиссов с Москвой, Запад, похоже, все ж таки не хочет.

По крайней мере пока все идет к тому, что на саммите НАТО в Вильнюсе не прозвучит официальное приглашение Украины к вступлению в Альянс, а чем очень настойчиво просит Киев.

Но сигналы с Запада идут о том, что официального приглашения к вступлению не будет. По крайней мере до тех пор, пока не закончится война.

До завершения войны Украина не получит даже плана будущего вступления в НАТО, заявил министр обороны Германии Писториус. По его словам, условия вступления будут определены после войны. Они с генсеком Столтенбергом договорились, что "Альянс никогда не должен становиться стороной конфликта".

"Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока в Украине идет война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, тогда будет 32, вместе со Швецией, вместе с Украиной будем решать условия вступления в Альянс", - сказал Писториус.

Ранее мы писали о том, что один из главных противников обещания членства Украины - США, которые продвигают иную идею: "гарантий безопасности" в форме поставок оружия.

От Украины в ответ на это идут разноречивые заявления по поводу присутствия Зеленского на саммите.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров заявил, что визит Зеленского на саммит НАТО будет зависеть от ситуации на фронте. "Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", - сказал Никифоров.

Но ранее сам президент и в его Офисе называли другие причины вероятного отказа Зеленского ехать в Вильнюм.

Зеленский говорил, что не появится на саммите, если Украина не услышит там приглашения в Альянс - пусть и с открытой датой (например, после войны).

А на днях замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что Украина ждет от НАТО официального приглашения на вступления в Альянс. И от того - будет ли оно, зависит появление Зеленского на саммите.

Теперь же, как видим, озвучивается другая причина вероятного отсутствия украинского президента на саммите - ситуация на фронте.

Это может означать, что в Украине уже готовятся к ситуации, что приглашения в НАТО на саммите скорее всего не прозвучит. Но, видимо, превращать это в скандал с отказом Зеленского ехать на саммит, в Киеве не хотят (ведь это будет выглядеть как внешнеполитический проигрыш президента). Поэтому подготовили другой предлог не появляться на мероприятии. Одновременно не закрывая возможность на саммит все ж таки поехать, объяснив это тем, что ситуация на фронте серьезно улучшилась.

Пригожин и казнь Власова

Сегодня Евгений Пригожин впервые за долгое время вышел на связь. В мятеже, как и прежде, не раскаивается. И говорит, что "вы ещё увидите наши новые победы на фронтах". Правда, на каких именно фронтах и в какой стране мира не уточнил.

Если судить по риторике российских властей и федеральных СМИ, с Пригожиным дела не хотят иметь вообще и, тем более, не собираются его вновь привлекать к войне в Украине (хотя самих "вагнеровцев", отдельно от Пригожина, активно на войну зовут, призывая заключать контракты с российской армией).

Вчера в программе "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым на канале Россия-1 вышел большой сюжет про пригожинский мятеж.

Он, судя по всему, отражает линию Кремля по оценкам этого события.

Пригожина в сюжете называют не иначе как предателем, у которого "снесло крышу от больших денег и от ощущения вседозволенности, которое возникло уже давно - еще со времен Африки и Сирии, а укрепилось после взятия Соледара и Артёмовск (так в РФ называют Бахмут - Ред.). Ему показалось, что он может противопоставить себя и министерству обороны, и всему государству и лично президенту".

Также в сюжете проводится мысль, что Пригожина "помиловал" Путин, чтоб "не допустить кровопролития", однако если Пригожин не будет соблюдать договоренности (то есть будет пытаться еще как-то активничать в РФ) прощения больше не будет, несмотря на все прошлые заслуги.

Киселев заявил, что "история России полна примерами, когда герои фронта сурово наказывались за совершенные преступления".

И в качестве таких примеров привел Емельяна Пугачева ("поднял мятеж, когда Россия воевала против Турции"), Ивана Мазепу ("был ближайшим соратником царя Петра, но предал его") и генерала Власова ("был героем войны, но совершил измену"). Видимо для пущей убедительности в сюжете показали кадры казни Власова во дворе Бутырской тюрьмы в 1946 году.

Так что пока где и чем именно будет заниматься Пригожин и оставшаяся с ним часть "вагнеровцев" - большой вопрос.