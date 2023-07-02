Наиболее низкая поддержка вступления Украины в НАТО в Одессе и Харькове.

Об этом свидетельствуют данные опроса группы "Рейтинг", проведенного по заказу Международного республиканского института (IRI).

У участников исследования спросили, как они проголосовали бы, если референдум о вступлении в НАТО состоялся сегодня.

Согласно результатам опроса, вступления в НАТО хотят 53% одесситов и 67% харьковчан. Против, соответственно, 18 и 16% жителей этих городов. Остальные харьковчане и одесситы не определились или не голосовали бы.

Для сравнения, во Львове за вступление в НАТО высказались 92% опрошенных, а в Луцке, Ивано-Франковске и Тернополе - по 89%. В Киеве за вступление в Альянс выступают 80% репондентов.

В Одессе и в Харькове также меньше всего в Украине сторонников вступления и в Евросоюз.

9% одесситов выбрали бы Таможенный союз вместо Евросоюза, еще 26% выбрали другой вариант или не захотели отвечать. И это самый высокий показатель в Украине. За вступление в ЕС высказались 66% одесситов. Это самый низкий показатель в Украине.

Следом за Одесской идут Харьковская, Николаевская и Днепропетровская области, в которых уровень поддержки Таможенного союза составляет 6-7% при 14-17% сторонниках другого варианта (не ЕС или ТС) или отказавшихся отвечать.

Самый большой процент сторонников ЕС и наименьший процент сторонников ТС на Западной Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории идет война.

А заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил о том, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при условии, что там "будет результат". По его словам, под результатом имеется ввиду положительный ответ на заявку Киева о вступлении в НАТО, поданную 30 сентября.