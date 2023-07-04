Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты".

Об этом пишет La Repubblica.

Однако никакие сроки он называть не стал, отмечает издание.

"Я считаю, что Украина может это сделать без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией", - сказал Клеверли.

Ранее Зеленский призвал Байдена озвучить Украине приглашение в НАТО уже "сейчас", понимая, что само вступление не произойдет до окончания войны.

Украина хочет получить приглашение на июльском саммите НАТО, но пока таких обещаний от Альянса не звучит.

Также мы писали, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что до завершения войны Украина не получит даже плана вступления в НАТО.

Детальнее эту ситуацию мы разбирали в отдельном материале.

Война в Украине идет 496-й день. Мы следим за новостями 4 июля 2023 года в своем онлайне.

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