Во вторник, 4 июля, в Украине продолжается 496-й день войны с Россией.

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4 июля

11.30 Депутатам Львовского облсовета представители военкомата раздали повестки перед началом пленарного заседания.

Об этом сообщает депутат-"свободовец" Йосиф Сытник.

11.09 Американский Институт изучения войны уточняет географию обстрелов Украины ракетами и дронами в ночь на понедельник.

Пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

По предварительным данным, все ракеты и дроны удалось сбить.

10.45 В Киево-Печерскую лавру приехала комиссия Минкульта. Возможно, будут пытаться опечатать корпуса где проживают монахи.

Сейчас комиссия пытается зайти в 69-й корпус. Верующие УПЦ не пропускают членов комиссии.

10.12 Видео с места утреннего обстрела Херсона, в результате которого погибли два человека.

10.00 Украина сможет присоединиться к НАТО "без обычной волокиты", заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

Однако никакие сроки он называть не стал, отмечает La Repubblica.

«Я считаю, что Украина может это сделать без обычной волокиты, как это произошло со Швецией и Финляндией», — сказал Клеверли.

09.53 Украине потребуется еще "два-три контрнаступления", чтобы выйти на границы 1991 года, заявил Алексей Арестович.

Но он не уверен, что западные союзники дадут оружие для этих операций в нужном объеме и вовремя.

"А теперь возникает вопрос: а дадут ли нам на второе-третье наступление? Что дадут и когда? И если мы дадим им (россиянам - Ред) возможность опять 9 месяцев закапываться, то даже с F-16 нам будет очень-очень непросто», - сказал бывший советник ОП в интервью Дмитрию Гордону.

09.38 В российской республике Татарстан развернуто крупное производство дронов "Шахид". Об этом пишут российские оппозиционные издания "Проект" и "Разворот".

Это происходит в специальной экономической зоне "Алабуга", и сейчас, как утверждают журналисты, производство начинает отходить от обычной сборки Дронов из запчастей, присылаемых из Ирана.

За следующий год руководство "Алабуги" планирует перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем произвести автоматизацию производства. Эффективность сборки в результате должна превзойти иранскую в десятки раз, считают источники изданий.

Также планируется расширить площадь производственных помещений, которые с нынешних 40 тысяч квадратных метров станут больше 100 тысяч "квадратов".

Заявляется, что РФ готова заменить все компоненты "Шахида" своими запчастями, кроме боевой части, которую, вероятно, продолжат поставлять из Ирана.

В первую очередь локализуют производство корпуса, а GPS-модуль и процессор станут закупать в Китае. Также в "Алабуге" планируют делать двигатели. Полный переход на российские комплектующие по иранской "франшизе" планируется завершить за 2-3 года.

09.12 Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления", – заявил Бауэр.

По его словам, это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

На вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну против России без истребителей, Бауэр заявил:

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".

09.03 В Херсоне с утра два человека погибли в результате обстрела, сообщает прокуратура. Российский артобстрел произошел в 6:00 утра.

Погибли мужчина и женщина. Данные о пострадавших уточняются. Повреждены жилые дома.

08.41 Решение о принятии Украины в НАТО зависит от Байдена, заявил Зеленский в интервью CNN.

Он сказал, что президент США является "лицом, которое принимает решение" – будет Украина в НАТО или нет. По мнению Зеленского "Он поддерживает наше будущее в НАТО", но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат.

"Очень важно", чтобы Украина получила приглашение "сейчас", добавил президент. При этом, он понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО до того, как закончится война".

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – заявил Зеленский.

08.22 Тревога в ряде областей. Есть угроза применения баллистических ракет по восточным регионам Украины, сообщает командование Воздушных сил.

08.15 В Московской области беспилотники также замечены над Валуево и Кривошеино (это к востоку от Москвы). На видео заметны разрывы в небе - вероятно, от работы ПВО - и горящее строение, как утверждается, гараж частного дома.

Отметим, что в Кубинке, где ранее, как заявляется, сегодня сбили дрон, находится воинская часть спецназа ВДВ, военный аэродром, военная база и главный храм вооруженных сил РФ.

По данным мэра Москвы Собянина, все обнаруженные в столице РФ и области дроны ликвидированы. Также он подтвердил остановку приема рейсов во "Внуково" и обвинил Украину в запуске беспилотников.

08.05 Генштаб ВСУ сообщает о высокой активности противника на востоке.

На Купянском и Лиманском направлениях отражены семь атак атаки южнее Новоселовского и Нововодяного, западнее Дибровы и северо-восточнее Серебрянского лесничества. А также близ Веселого.

Под Бахмутом отбито девять атак РФ в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой горы.

Около 15 атак отражено в Марьинке к западу от Донецка.

Южнее, на Времьевском выступе, противник снова пытался атаковать недавно освобожденный Ровнополь.

Также, по уточнённым данным Генштаба, вчера по Украине было пущено 22 "Шахида", из них сбито 16.

07.50 В Московской области после атаки беспилотников закрыли прием и выпуск самолётов аэропорта "Внуково".

Российские СМИ пишут, что дроны были сбиты в районе Кубинки (50 километров от Внуково) и Новой Москвы.

07.32 Вчера вечером россияне атаковали дронами Днепропетровскую область. Сбросили боеприпасы на Марганецкую громаду. Обошлось без пострадавших.