Анализируем итоги 496-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщает о высокой активности противника на востоке. На Купянском и Лиманском направлениях отражены семь атак атаки южнее Новоселовского и Нововодяного, западнее Дибровы и северо-восточнее Серебрянского лесничества. А также близ Веселого.

Под Бахмутом отбито девять атак РФ в районах Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой горы.

Около 15 атак отражено в Марьинке к западу от Донецка. Южнее, на Времьевском выступе, противник снова пытался атаковать недавно освобожденный Ровнополь.

ВСУ продвигаются на фронте, но украинцам об этом не сообщают, заявила замминистра обороны Маляр. "Очень сложно объяснить обществу, почему сейчас мы три дня молчим. Мы продвигаемся, но вам не скажем", - сказала Маляр.

Отметим, с южного фронта уже более недели нет сообщений об освобождении новых населенных пунктов.

Секретарь СНБО Данилов сообщает о смене украинской стратегии на данной этапе наступления. По его словам, сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении армии РФ, а не на продвижении вперед.

"Задача номер один – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, б/к, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии. Последние дни особенно урожайны. Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено", - пишет Данилов.

То есть, по логике секретаря СНБО, штурмовые действия сейчас отходят на второй план. Судя по всему - из-за того, что их результат ниже ожидаемого.

Детальнее ситуацию о контрнаступлении, которому исполнился сегодня месяц, мы анализировали здесь.

Удар по Первомайску и налет дронов на Москву

Сегодня был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадал 41 человек, в том числе 12 детей, включая двух младенцев.

По информации медиков, состояние попавшего в реанимацию 10-месячного мальчика стабилизировали. Другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины.

Повреждено восемь многоэтажных домов и столько же автомобилей.

В Херсоне с утра два человека погибли в результате обстрела. Тоже повреждены жилые дома.

На Москву и область сегодня был налет беспилотников. Минобороны РФ заявляет о сбитии пяти украинских дронов на территории Новой Москвы и области.

В частности - в районе Кульбакино, где находится воинская часть спецназа ВДВ, военный аэродром, военная база и главный храм вооруженных сил РФ.

Из-за этой атаки был приостановлен прием рейсов в аэропорту "Внуково".

Истребители не помогут наступать

Украина не получит современные западные истребители как минимум до завершения текущего контрнаступления, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до завершения контрнаступления", – заявил Бауэр.

По его словам, это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

На вопрос о том, сможет ли Украина выиграть войну против России без истребителей, Бауэр заявил:

"Я думаю, что Украина имеет преимущество, потому что у нее есть западные системы вооружения, она имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".

Но в Украине думают иначе. Ранее главком Залужный упрекнул западных союзников, что те толкают его в наступление без авиации, хотя доктрина НАТО подразумевает превосходство в воздухе для начала наземных операций глубокого проникновения.

О том же говорит регулярно и президент Зеленский. По его словам, союзники до сих пор не представили график обучения пилотов ВСУ на самолетах F-16.

Но слова Бауэра вызвали в Украине ажиотаж.

"Украина будет с F-16, это решение уже, в принципе, принято. Остальное — вопрос времени. Мы должны понимать, что без процессов, которые необходимо преодолеть, в частности это обучение пилотов, инженеров, подготовка инфраструктуры - передача самолетов невозможна. А на это нужно время", — сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Но и это заявление подтверждает, что в боях ближайших месяцев американские истребители никакой роли не сыграют.

Новое обострение вокруг ЗАЭС

В Украине сегодня был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС.

ВСУ сегодня сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской АЭС.

Заявляется, что, по оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

"Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня ближе к вечеру по украинским пабликам массово распространяется сообщение, что "Россия этой ночью совершит теракт на ЗАЭС". Причем ссылаются на российские военные телеграм-каналы, которые утверждают, что этой ночью по станции якобы готовится нанести массированный удар Украина.

А ближе к вечеру заявление о якобы намерениях Украины ударить по ЗАЭС прозвучало и от "Росатома".

Советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа утверждает, что ВСУ в ночь на 5 июля якобы собираются атаковать Запорожскую АЭС «с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе». По его словам, ВСУ намереваются также якобы ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.

В Офисе президента, тем временем, оценили угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50 на 50.

"С одной стороны россияне понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать на станции", — заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Вчера Генштаб заявил, что готовится к возможному теракту на Запорожской АЭС.

Главнокомандующий Залужный и начальник Генштаба Шаптала посетили Ровенскую АЭС, где договорились с руководством станции и "Энергоатома" обмениваться информацией для планирования действий на случай подрыва ЗАЭС.

То есть за вчера и сегодня резко повысился градус заявлений о вероятности теракта на станции. На Западе, а также в МАГАТЭ не подтверждают этого. А в России заявляют, что это Украина готовится нанести удар по хранилищу ядерных отходов и обвинить в этом РФ.

"Страна" уже анализировала подробно, с чем могут быть связаны острые заявления вокруг Запорожской атомной станции.

Тем временем, специалисты анализирует возможные масштабы последствий взрыва на Запорожской АЭС, если он произойдет.

Бывший председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачев считает, что катастрофы масштаба чернобыльской или фукусимской на Запорожской АЭС не может быть.

По его словам, взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен, потому что реакторы типа ВВЕР-100, которые находятся на ЗАЭС, спрятаны в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона, чего в Чернобыле не было. Эта оболочка может выдержать падение легкого самолета, внутренний взрыв, аварию. Ее можно взломать только взрывом нескольких сверхмощных бомб, но даже после этого еще надо разрушить корпус реактора для того, чтоб произошел выброс радиоактивных веществ.

Толкачев говорит, что серьёзной угрозой является только хранилище отработанного ядерного топлива: оно находится в сотне железобетонных контейнеров под открытым небом. Эти контейнеры, по его словам, надежные, но не предназначены на случай целенаправленной бомбардировки. Но даже в этом случае могут разгерметизироваться лишь несколько контейнеров, а не все сразу.