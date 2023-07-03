До завершения войны Украина не получит даже плана вступления в НАТО.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, согласившись с ранними заявлениями канцлера Германии Олафа Шольца о перспективах членства Украины в Альянсе.

Его слова цитирует издание Rzeczpospolita.

По словам Писториуса, условия вступления будут определены после войны.

"Во время Вильнюсского саммита впервые состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне глав государств или правительств. Таким образом, Киев получит равноправное место за столом этого органа Альянса. Это большой шаг к адаптации к структурам и процессам НАТО", - сказал Писториус.

Также министр обороны Германии добавил, что они с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом договорились, что "Альянс никогда не должен становиться стороной конфликта".

"Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО, пока в Украине идет война. Только тогда мы все, а союзников, я думаю, тогда будет 32, вместе со Швецией, вместе с Украиной будем решать условия вступления в Альянс", - сказал Писториус.

Как писала "Страна", заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил о том, что Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюс только при условии, что там "будет результат". По его словам, под результатом имеется ввиду положительный ответ на заявку Киева о вступлении в НАТО, поданную 30 сентября.

Сам Зеленский в свое время тоже говорил о том, что Украине нечего делать на саммите, "если нас не видят в рядах НАТО и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе".

Как отметил президент Сербии Александр Вучич, ВСУ будут пытаться прорвать российскую оборону к саммиту НАТО в середине июля.