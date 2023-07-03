Польша и Германия намерены договориться об открытии центра для ремонта украинских танков Leopard 2 в течение десяти дней. Об этом сообщил немецкий министр обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с польским коллегой Мариушем Бащаком.

Его слова приводит "Дойче Велле".

Центр для ремонта немецких танков Leopard 2, переданных Украине и пострадавших во время боев, должен был открыться в Польше еще в конце мая, однако до сих пор нет даже утвержденного всеми сторонами его плана. Затраты на строительство центра глава Минобороны ФРГ оценил в 150 миллионов евро.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщает, что главная проблема заключается в нехватке запчастей.

Между тем вчера Der Spiegel писал, что дело вовсе не в запчастях. По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен, потому что PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую первичную диагностику танков. В Германии же за это обычно платят всего около 12 000 евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт.

О том, что в Польше откроется центр по ремонту танков Leopard-2, задействованных в Украине, стало известно в конце апреля.