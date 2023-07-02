Берлин и Варшава не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard в Польше.

Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта.

Одна из причин разногласий - разница в оценке стоимости работ, утверждает Der Spiegel.

"PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую первичную диагностику танков. В Германии за это обычно платят всего около 12 000 евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт", - пишет издание.

В понедельник у министра обороны ФРГ Бориса Писториуса запланирована встреча с его польским коллегой, сообщает журнал.

В начале апреля сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" и крупнейший производитель бронетехники в Польше Polska Grupa Zbrojeniowa будут совместно осуществлять капитальный ремонт танков Т-64 на польской территории.

А две недели спустя стало известно, что в Польше откроется центр по ремонту танков Leopard-2, задействованных в Украине.