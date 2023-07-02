Польша требует 100 тысяч евро за диагностику поломанных в Украине танков и не дает гарантий за их ремонт
Берлин и Варшава не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard в Польше.
Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта.
Одна из причин разногласий - разница в оценке стоимости работ, утверждает Der Spiegel.
"PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую первичную диагностику танков. В Германии за это обычно платят всего около 12 000 евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт", - пишет издание.
В понедельник у министра обороны ФРГ Бориса Писториуса запланирована встреча с его польским коллегой, сообщает журнал.
В начале апреля сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" и крупнейший производитель бронетехники в Польше Polska Grupa Zbrojeniowa будут совместно осуществлять капитальный ремонт танков Т-64 на польской территории.
А две недели спустя стало известно, что в Польше откроется центр по ремонту танков Leopard-2, задействованных в Украине.