Швейцария отклонила заявку местной компании Ruag SА на продажу Украине 96 танков Leopard-1 A5 через Германию.

Об этом говорится на сайте Федерального совета страны.

Правительство в своем решении ссылается на законодательство страны о нейтралитете.



Заявка касалась 96 танков, которые сейчас не эксплуатируются и стоят в Италии.

Напомним, ранее Швейцария отказалась изменить законодательство для реэкспорта оружия в Украину. Хотя еще в середине мая две палаты парламента и Нацсовет проголосовали за внесение поправок в закон, который позволит в будущем поставлять военную технику в Украину.

Ранее Швейцария отказалась официально присоединиться к REPO - многостороннему органу стран Запада, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

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