Швейцария дает зеленый свет на поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает Euronews.

Две палаты парламента и Нацсовет проголосовали за внесение поправок в закон, что позволит в будущем поставлять военную технику в Украину.

Закон о военных материалах ранее запрещал передачу оружия и боеприпасов из Швейцарии в третьи страны.

Напомним, на днях постпред Швейцарии в ООН Паскаль Кристина Берисвиль заявляла, что страна не будет разрешать реэкспорт своего оружия Украине, пока парламент не примет соответствующего решения.

Ранее Швейцария отказалась официально присоединиться к REPO - многостороннему органу стран Запада, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций.

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