Посол Украины в Швейцарии и бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова призвала местные власти разблокировать экспорт оружия местного производства в Украину.

С таким призывом Венедиктова выступила в интервью Reuters.

Посол отметила, что нейтралитет Швейцарии и реэкспорт оружия в Украину следует рассматривать как отдельные вопросы.

"Я уважаю швейцарский нейтралитет, потому что он является основой швейцарского государства. Но я ежедневно подчеркиваю, что нейтралитет и реэкспорт - это два совершенно разных понятия", - отметила она.

"Мы не просим: "Отдайте нам оружие напрямую". Мы просто просим не блокировать (реэкспорт - Ред.). Весь мир наблюдает и весь мир ожидает справедливой позиции, не более чем справедливой позиции", - подчеркнула Венедиктова.

Опрос общественного мнения, опубликованный Институтом Сотомо в Цюрихе в конце января, показал, что 55% респондентов выступают за реэкспорт швейцарской военной техники в Украину.

Швейцария отклонила запросы Германии, Дании и Испании на реэкспорт швейцарской военной техники в Украину. Правительство Швейцарии заявило о том, что покупатели швейцарских военных изделий не могут поставлять их в третьи страны, находящиеся в состоянии войны.

Несмотря на это недавно в украинских прифронтовых городах был замечен бронированный автомобиль Eagle I, который производит швейцарская компания Mowag.